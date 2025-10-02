Canoa slalom nel C1 femminile titolo iridato a Klaudia Zwolinska In semifinale out Bertoncelli e Borghi ai Mondiali
Si chiude la quarta giornata di gare ai Mondiali senior 2025 di canoa slalom: a Sydney, in Australia, il forte vento previsto costringe gli organizzatori ad anticipare le finali. Nel C1 femminile titolo iridato alla polacca Klaudia Zwolinska, mentre escono in semifinale sia Marta Bertoncelli, 22ma, che Elena Borghi, 28ma. Nell’ultimo atto della canadese individuale femminile si impone la polacca Klaudia Zwolinska, medaglia d’oro con un percorso netto in 108.49, davanti all’ atleta individuale neutrale Alsu Minazova, d’argento con 2 penalità in 112.88, a 4.39, ed alla brasiliana Ana Satila, terza con 2 penalità in 112. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: canoa - slalom
FORZA AZZURRI Entrano nel vivo i Mondiali di canoa slalom a Sydney, Australia! Questa notte Marta Bertoncelli e altri tre italiani si giocano un posto nelle finali di C1! Obiettivo: andare a medaglia! Dai dai daiiiiiii #ItaliaTeam @federcanoa - X Vai su X
