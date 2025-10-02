Cannavaro va ai Mondiali | sarà il nuovo allenatore dell' Uzbekistan

Gazzetta.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex capitano dell'Italia campione del Mondo nel 2006 guiderà una delle 18 nazionali già qualificate alla rassegna iridata in programma nel 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

