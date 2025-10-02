Cannavaro allenerà una nazionale al Mondiale 2026! Manca solo l’ufficialità | ecco quale squadra allenerà l’ex Juve
Cannavaro allenerà una nazionale al Mondiale 2026: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’ex calciatore della Juve. Una nuova, affascinante avventura per Fabio Cannavaro. L’ex difensore della Juventus e capitano dell’Italia campione del Mondo nel 2006 è pronto a tornare in panchina, questa volta alla guida di una Nazionale: l’ Uzbekistan. Secondo le ultime indiscrezioni, l’allenatore ha raggiunto un accordo verbale con la federazione uzbeka. L’intesa sui termini del contratto è stata trovata e, come rivelato da Fabrizio Romano, i documenti formali dovrebbero essere esaminati e firmati nelle prossime 2448 ore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
