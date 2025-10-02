È stata prorogata la convenzione per la gestione del Canile intercomunale sottoscritta dal Comune di Modena, in qualità di ente appaltatore fornitore del servizio, e da quelli di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco, Castelnuovo, Nonantola e Soliera. La convenzione riguarda sia il servizio di gestione sia le attività veterinarie da svolgere all’interno del canile e sarà in vigore fino al 30 giugno 2026. Presentata in Consiglio comunale dalla vicesindaca e assessora al Benessere animale Francesca Maletti la delibera è stata approvata con il voto a favore di Pd, Alleanza Verdi-Sinistra, Movimento 5 Stelle, Lega Modena e Modena in ascolto; astenuti Fratelli d’Italia e Forza Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Canile, prorogata la convenzione con i Comuni