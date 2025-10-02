candidati al palazzo dei congressi la sfida su casa turismo e acqua programmi a confronto il 6 ottobre

di Francesco Ingardia FIRENZE Turismo, casa e acqua pubblica. Altri tre macro-temi che stanno scandendo la campagna elettorale in vista delle regionali del 12 e 13 ottobre. Sulla strada verso il voto si avvicina il nostro confronto ‘Scegli con la Nazione’, in programma lunedì 6 ottobre alle 18 al Palazzo dei Congressi di piazza Adua. Al dibattito organizzato dal nostro giornale parteciperanno i tre candidati governatori: Antonella Bundu per Toscana Rossa, Alessandro Tomasi per il centrodestra e il presidente uscente di centrosinistra Eugenio Giani. Per confermare la partecipazione occorre registrarsi al link lanazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

