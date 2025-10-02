Cancro al seno | negli Hard Rock Cafe di Firenze Roma e Venezia torna il Pinktober
Roma, 2 ott. (Adnkronos Salute) - In occasione del mese della prevenzione del cancro al seno, gli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia partecipano alla 26esima edizione della campagna Pinktober promossa a livello globale da Hard Rock International. Per tutto il mese di ottobre i 3 cafe italiani accenderanno i riflettori sulla consapevolezza, la prevenzione e il sostegno alla ricerca con musica live, Dj set, cene a tema, merchandising e iniziative solidali, valorizzando talenti femminili locali. Parte dei ricavi sarà devoluta all'Hard Rock Heals Foundation, l'organizzazione benefica di Hard Rock, nata per sensibilizzare e sostenere la ricerca sul cancro al seno in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: cancro - seno
Cancro seno, studio guidato da Ire Roma dimostra valore Ia e dati real world
Caccia a cancro metastatico coi diamanti per migliorare diagnosi seno: lo studio
“Mi sono svegliata e il mio seno era blu. Nessuno te lo dice”. La storia della battaglia contro il cancro di Beverley Godsell, soprannominata dagli amici “Puffetta”
Ottobre è il mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno, e quest’anno Interflora unisce le forze con @airc.it , la Fondazione che dal 1965 sostiene in modo continuativo la ricerca indipendente sul cancro, con l’obiettivo di trasformare le scoperte sci - facebook.com Vai su Facebook
Cancro al seno: negli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia torna il Pinktober - (Adnkronos) – In occasione del mese della prevenzione del cancro al seno, gli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia partecipano alla 26esima edizione della campagna Pinktober promossa a livello gl ... Lo riporta ilfattonisseno.it
Prevenzione: a Firenze visite gratuite contro il tumore al seno - è l’arma più efficace che abbiamo a disposizione contro il tumore al seno: con ... Riporta nove.firenze.it