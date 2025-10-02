Cancro al seno | negli Hard Rock Cafe di Firenze Roma e Venezia torna il Pinktober

Roma, 2 ott. (Adnkronos Salute) - In occasione del mese della prevenzione del cancro al seno, gli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia partecipano alla 26esima edizione della campagna Pinktober promossa a livello globale da Hard Rock International. Per tutto il mese di ottobre i 3 cafe italiani accenderanno i riflettori sulla consapevolezza, la prevenzione e il sostegno alla ricerca con musica live, Dj set, cene a tema, merchandising e iniziative solidali, valorizzando talenti femminili locali. Parte dei ricavi sarà devoluta all'Hard Rock Heals Foundation, l'organizzazione benefica di Hard Rock, nata per sensibilizzare e sostenere la ricerca sul cancro al seno in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

