Campionati di Ciclomeccanica 2025 | a Modena la prima edizione al Parco Novi Sad

Domenica 5 ottobre 2025 dalle ore 10 la Ciclofficina Popolare Rimessa in Movimento ospiterà per la prima volta a Modena i Campionati di Ciclomeccanica; l'iniziativa è aperta a tutti e si svolgerà presso la sede dell'associazione, sotto le tribune del Parco Novi Sad