Campionati di Ciclomeccanica 2025 | a Modena la prima edizione al Parco Novi Sad
Domenica 5 ottobre 2025 dalle ore 10 la Ciclofficina Popolare Rimessa in Movimento ospiterà per la prima volta a Modena i Campionati di Ciclomeccanica; l’iniziativa è aperta a tutti e si svolgerà presso la sede dell’associazione, sotto le tribune del Parco Novi Sad (info e iscrizioni su. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: campionati - ciclomeccanica
Campionati di Ciclomeccanica 2025: a Modena la prima edizione al Parco Novi Sad
Il MUSA del Comune di Modena è lieto di sostenere la 15° edizione dei ? CAMPIONATI DI CICLOMECCANICA ?che, per la prima volta, si terranno a Modena! Cosa: Una gara informale e goliardica tra le varie ciclofficine popolari provenienti da tutta Vai su Facebook