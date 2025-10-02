Campi Flegrei la strada deformata e con le bolle ha una spiegazione | le analisi di Ingv col drone

Le immagini termiche rilevate dal drone dell'Osservatorio Vesuviano in via Antiniana: temperatura massima di 55,4°C, nessun aumento significativo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

