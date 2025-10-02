Campi Flegrei forte scossa avvertita nella zona | poche ore prima uno sciame sismico di oltre 20 eventi

Paura ai Campi Flegrei, dove poco fa è stata registrata una forte scossa di terremoto che ha fatto tremare la terra in diversi comuni dell’area flegrea e a Napoli. Molti cittadini sono scesi in strada spaventati, segnalando vibrazioni nette e prolungate. Lo sciame sismico delle ultime ore. L’evento arriva a poche ore di distanza da uno sciame sismico che ha interessato la zona nella giornata di oggi, con almeno 20 scosse rilevate dai sismografi dell’ Ingv. Le scosse, di magnitudo più lieve, si sono susseguite nel giro di poche ore, anticipando il terremoto più forte avvertito poco fa. La situazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

campi flegrei forte scossa avvertita nella zona poche ore prima uno sciame sismico di oltre 20 eventi

Campi Flegrei, forte scossa avvertita nella zona: poche ore prima uno sciame sismico di oltre 20 eventi

