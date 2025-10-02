Campi Flegrei forte scossa avvertita nella zona | poche ore prima uno sciame sismico di oltre 20 eventi
Paura ai Campi Flegrei, dove poco fa è stata registrata una forte scossa di terremoto che ha fatto tremare la terra in diversi comuni dell’area flegrea e a Napoli. Molti cittadini sono scesi in strada spaventati, segnalando vibrazioni nette e prolungate. Lo sciame sismico delle ultime ore. L’evento arriva a poche ore di distanza da uno sciame sismico che ha interessato la zona nella giornata di oggi, con almeno 20 scosse rilevate dai sismografi dell’ Ingv. Le scosse, di magnitudo più lieve, si sono susseguite nel giro di poche ore, anticipando il terremoto più forte avvertito poco fa. La situazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: campi - flegrei
Campi Flegrei: alla protezione civile incontro tra istituzioni e coordinamento
Concerto al Tramonto: Beethoven risuona nella magia dei Campi Flegrei
Nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei, due di magnitudo 2.8
#terremoto nei Campi Flegrei segnalato dagli utenti dell'app Rilevatore Terremoto. 45 segnalazioni in un raggio di 5km. Scarica la app da https://sismo.app/it/download per ricevere allerte in tempo reale - X Vai su X
Sul sito web dell'INGV-Osservatorio Vesuviano è stato pubblicato il bollettino settimanale relativo ai Campi Flegrei, per il periodo 22-28/09/2025. Il bollettino è consultabile a questo link: https://www.ov.ingv.it/index.php/monitoraggio-e-infrastrutture/bollettini-tutti - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto a Napoli, sciame sismico ai Campi Flegrei: la scossa più forte di magnitudo 2.2 - Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei, con almeno 6 scosse registrate dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano ... Si legge su fanpage.it
Campi Flegrei, altra scossa di terremoto intorno alle 20: avvertita anche a Napoli - 7 di magnitudo e che si è sentita anche nel capoluogo campano. Lo riporta areanapoli.it