Solidarietà agli attivisti della Flotilla, ai giovani in piazza per Gaza, e al popolo ucraino colpito dalla guerra. PER denuncia l’indifferenza dei governi e invita alla nonviolenza.. “Siamo solidali con gli attivisti della Flotilla e con i giovani che stanno manifestando in tutto il mondo. Il governo italiano e i governi europei comprendano l’errore che hanno fatto, ovvero consentire a Israele di compiere a Gaza, senza alcun disturbo, una delle azioni più disumane della storia contemporanea. Non se la prendono ora con chi è indignato, perché toccava a loro agire per non far montare l’indignazione dei popoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Campanile (PER) accusa i governi: “complici del massacro a gaza”