Campania Libri Festival 2025 | Napoli celebra la lettura tra arte spettacolo e libertà
Campania Libri Festival trasforma Napoli in un crocevia di storie, lettori e libertà condivisa. Dal 2 al 5 ottobre, il cuore pulsante della cultura italiana batte a Napoli, dove il Campania Libri Festival torna ad animare il Palazzo Reale e la Biblioteca Nazionale con un programma ricchissimo di incontri, laboratori, spettacoli e spazi dedicati alla lettura condivisa. Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione diretta da Ruggero Cappuccio e curata da Massimo Adinolfi si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno letterario. Quest’anno il tema scelto è “Il segno dei quattro”, un omaggio al numero simbolico che attraversa l’intera rassegna: quattro giorni di eventi, quattro testimonial d’eccezione (Viola Ardone, Antonella Cilento, Diego De Silva e Silvio Perrella), e quattro percorsi tematici che intrecciano letteratura, musica, cinema e impegno civile. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: campania - libri
Libri e zaini sempre più cari: in Campania la scuola pesa sul bilancio familiare
SBS Edizioni al Campania Libri Festival 2025
Campania Libri Festival, la fiera dell’editoria torna dal 2 ottobre nel segno del numero 4
Appuntamento al Campania Libri Festival per continuare a costruire relazioni e scambi intorno alla possibilità di una (buona) legge che introduca finalmente l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole, per contrastare stereotipi e pregiudizi e costruire il cambia - facebook.com Vai su Facebook
Dal 2 al 5 ottobre torna Campania libri festival al Palazzo reale di Napoli. Ci trovate allo stand 91 (area porticati). Vi aspettiamo! I nostri eventi: - X Vai su X
Campania Libri Festival 2025, la festa del libro a Palazzo Reale - Dal 2 al 5 ottobre Palazzo Reale ospita il Campania Libri Festival. Scrive napolike.it
Campania Libri torna il festival a Palazzo Reale - Da oggi a domenica Quattro giorni di incontri e presentazioni,120 stand di editori e ben 500 autori presenti attesi Cartarescu, Dröscher, ... Come scrive napoli.repubblica.it