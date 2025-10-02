Campania Libri Festival trasforma Napoli in un crocevia di storie, lettori e libertà condivisa. Dal 2 al 5 ottobre, il cuore pulsante della cultura italiana batte a Napoli, dove il Campania Libri Festival torna ad animare il Palazzo Reale e la Biblioteca Nazionale con un programma ricchissimo di incontri, laboratori, spettacoli e spazi dedicati alla lettura condivisa. Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione diretta da Ruggero Cappuccio e curata da Massimo Adinolfi si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno letterario. Quest’anno il tema scelto è “Il segno dei quattro”, un omaggio al numero simbolico che attraversa l’intera rassegna: quattro giorni di eventi, quattro testimonial d’eccezione (Viola Ardone, Antonella Cilento, Diego De Silva e Silvio Perrella), e quattro percorsi tematici che intrecciano letteratura, musica, cinema e impegno civile. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Campania Libri Festival 2025: Napoli celebra la lettura tra arte, spettacolo e libertà