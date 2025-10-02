Campania Libri 2025 | la cultura e la lettura tornano protagoniste a Napoli

“Il Segno dei Quattro” è la traccia dell’ edizione 2025 di Campania Libri festival, la quarta edizione, e quattro i giorni in cui la città partenopea diventa scenario di nuovi eventi culturali dedicati al mondo del libro e della lettura. Dal 2 al 5 ottobre 2025, il Palazzo Reale di Napoli si trasforma nel cuore pulsante . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - Campania Libri 2025: la cultura e la lettura tornano protagoniste a Napoli

In questa notizia si parla di: campania - libri

Libri e zaini sempre più cari: in Campania la scuola pesa sul bilancio familiare

SBS Edizioni al Campania Libri Festival 2025

Campania Libri Festival, la fiera dell’editoria torna dal 2 ottobre nel segno del numero 4

Campania Libri Festival: oltre 33mila visite: 300 gli eventi svolti - X Vai su X

Il premio #MatildeSerao ad Elisabeth Asbrink durante il Campania Libri Festival a #PalazzoReale #napoli #libri #palazzorealedinapoli #elisabethåsbrink Vai su Facebook

Campania Libri Festival 2025, la festa del libro a Palazzo Reale - Dal 2 al 5 ottobre Palazzo Reale ospita il Campania Libri Festival. Da napolike.it

“L’Avvocata degli Animali”, al Campania Libri Festival la presentazione del libro di Giada Bernardi a tutela di chi non ha voce - Sofferenza e ingiustizia, ma anche riscatto e speranza si amalgamano nelle pagine di “L’Avvocato degli Animali” (Edizioni Le Lucerne), ... Riporta napolitoday.it