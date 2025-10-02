Campania Cirielli verso la candidatura | Sono disponibile

Lidentita.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scelta arriverà da Roma, il viceministro: "Se sarà civico, candidiamo Jannotti Pecci" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

campania cirielli verso la candidatura sono disponibile

© Lidentita.it - Campania, Cirielli verso la candidatura: “Sono disponibile”

In questa notizia si parla di: campania - cirielli

Cirielli (Fdi),non sgomito ma sono pronto alla corsa in Campania

Regionali in Campania, Cirielli (Fdi): «Non sgomito, ma pronto alla corsa. Sangiuliano? Una risorsa»

Elezioni Regionali Campania, Cirielli rilancia: «Nessun passo indietro»

campania cirielli verso candidaturaRegionali in Campania: Cirielli verso la candidatura per il centrodestra - Dopo giorni di confronti serrati e veti incrociati, il centrodestra sembra aver trovato la quadra: Edmondo Cirielli sarà il candidato alla presidenza della Regione Campania. Come scrive agro24.it

Regionali Campania, per il centrodestra rispunta Cirielli e chiede un sacrificio ai parlamentari - Presentazione delle liste, il centrodestra è senza candidato per la Regione Campania. Riporta internapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Campania Cirielli Verso Candidatura