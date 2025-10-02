Campania approvata legge su comunicazione medico-paziente Porcelli | Passo in avanti per migliorare sanità
È stata approvata oggi dal Consiglio Regionale della Campania la legge, a prima firma del consigliere Giovanni Porcelli, che riconosce e disciplina il ruolo centrale della comunicazione tra professionista sanitario e paziente nella relazione terapeutica. “Si tratta di una legge che nasce da anni di confronto diretto con il personale sanitario e con i cittadini . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Disegno di legge sull'informazione e la comunicazione in Campania - La Regione Campania riconosce il sistema integrato dell’informazione e della comunicazione quale condizione preliminare per l’attuazione ad ogni livello dei principi democratici. Da regione.campania.it