Campagna Nastro Rosa | la Lilt Napoli protagonista della prevenzione

“Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa  55 mila nuovi casi di tumore al seno, una media di 160 al giorno,  ma la prevenzione, la diagnosi precoce e il gioco di squadra possono cambiare questa storia”. Lo ricorda il professor  Adolfo Gallipoli D’Errico presidente della LILT di Napoli,  tra le protagoniste in Italia della C ampagna di prevenzione dei tumori al seno Nastro Rosa 2025 organizzata dalla LILT insieme all’ANCI, l’associazione nazionale dei comuni italiani, per portare sul territorio un messaggio di speranza e di vita. Dopo la conferenza nazionale del 29 settembre svoltasi alla Camera dei Deputati alla presenza del ministro della Salute  Orazio Schillaci  e del presidente nazionale LILT  Francesco Schittulli  organizzata – testimonial  Elisabetta Gregoraci  – in collaborazione con l’ANCI – che ha ribadito il ruolo dei Comuni come presidio di prossimità accanto ai cittadini –, la LILT Napoli lancia le proprie iniziative territoriali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

