C’è la polizia municipale al mercato settimanale. Non è una notizia. Infatti viene fermato il traffico facendo attraversare in sicurezza i pedoni. In realtà una novità nella presenza delle divise che fra le bancarelle ci sono ogni mercoledì per le verifiche a tutto tondo questa volta c’è davvero. Consegnano un opuscolo, realizzato da palazzo pubblico, dandolo a tanti pensionati e persone diversamente giovani, come spesso vengono definite. Le vittime predilette dei truffatori che, anche nei giorni scorsi, hanno battuto a tappeto capoluogo e provincia. "Il Comune di Siena al tuo fianco per una città più sicura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Campagna anti-truffe. Polizia municipale in azione al mercato