Camp Nou ancora in alto mare | il Barcellona giocherà a Montjuïc anche con l’Olympiakos El Paìs
Niente da fare per il Camp Nou. La situazione proprio non si sblocca e il Barcellona sarà costretto a disputare il prossimo impegno casalingo di Champions League ancora lontano dallo storico impianto. Camp Nou, il rientro è ancora lontano: la situazione. Scrive El Paìs: “Il Barcellona ha annunciato, dopo la sconfitta di misura contro il Psg, che la terza partita della fase a gironi di Champions League, martedì 21 ottobre alle 18:45 contro l’Olympiacos, si giocherà ancora allo stadio Olimpic Lluís Companys. I blaugrana continueranno a utilizzare lo stadio di Montjuïc, per il quale pagano in media mezzo milione di euro a partita”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
