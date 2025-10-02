Cammelli sul Gran Sasso | una scena incredibile sotto gli occhi dei più curiosi

Sull’altopiano di Campo Imperatore, sul Gran Sasso, è accaduto qualcosa di inaspettato. È stato avvistato un gruppo di cammelli, prontamente fotografato dai più curiosi, che non potevano credere ai loro occhi. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro del web, suscitando non poca ironia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

cammelli gran sasso scenaCammelli sul Gran Sasso? È la Fox che gira The Faithful - La "colpa" è tutta della Fox e delle riprese della miniserie internazionale The Faithfull ... Segnala cinematographe.it

cammelli gran sasso scenaLa Fox gira sul Gran Sasso, e spuntano i cammelli - Cammelli anziché vacche e pecore, questa la singolare situazione sul Gran Sasso. Da laquilablog.it

