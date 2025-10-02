Cammelli sul Gran Sasso | una scena incredibile sotto gli occhi dei più curiosi

Sull’altopiano di Campo Imperatore, sul Gran Sasso, è accaduto qualcosa di inaspettato. È stato avvistato un gruppo di cammelli, prontamente fotografato dai più curiosi, che non potevano credere ai loro occhi. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro del web, suscitando non poca ironia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Nel nostro secondo caffè di oggi parliamo di aree interne: dell'estate da sold out al Ristoro Mucciante dopo la partecipazione al programma di Stanley Tucci, della miniserie Fox che ha portato i cammelli sul Gran Sasso in questi giorni e del premio europeo de - facebook.com Vai su Facebook

Cammelli sul Gran Sasso? È la Fox che gira The Faithful - La "colpa" è tutta della Fox e delle riprese della miniserie internazionale The Faithfull ... Segnala cinematographe.it

La Fox gira sul Gran Sasso, e spuntano i cammelli - Cammelli anziché vacche e pecore, questa la singolare situazione sul Gran Sasso. Da laquilablog.it