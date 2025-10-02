Camion ‘impazzito’ a Napoli travolge una decina di auto

Tempo di lettura: 2 minuti Una mattinata di paura in via Girolamo Santa Croce a Napoli, dove si è verificato un gravissimo incidente che solo per un miracolo non ha provocato vittime. A riferirlo il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Borrelli in base alla testimonianza inviata da una cittadina. La dinamica – spiega il parlamentare – è allarmante: un camion blu ha perso il controllo, precipitando ad alta velocità, e ha terminato la sua corsa schiantandosi contro una struttura e un muro, dopo aver travolto una decina di automobili parcheggiate lungo la strada. L’impatto è stato violentissimo, svegliando i residenti con un forte boato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

