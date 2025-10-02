Camion fuori strada Livornese chiusa per ore

Lanazione.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il camion è finito fuori strada e l’escavatore che si trovava ancorato sopra il mezzo pesante è.rotolato in un campo. Rocambolesco incidente stradale ieri mattina intorno alle 8.30 sulla strada provinciale Livornese di Sotto, nel territorio comunale di Altopascio, ma quasi al confine con la Valdinievole. Il bilancio è di un ferito, per fortuna non grave e diversi disagi per la strada che è stata chiusa per un paio d’ore, in modo tale da consentire di eseguire i rilievi da parte dei carabinieri del Nucleo Radiomobile, ma soprattutto recuperare il Tir. Secondo i primi accertamenti (ma la dinamica è in fase di ricostruzione da parte dei militari dell’Arma), il bilico sarebbe stato sorpassato da una Mini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

camion fuori strada livornese chiusa per ore

