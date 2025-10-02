Camillo Gravante le macchine più strane al mondo che pochi conoscono

Nata sull’Isola di Man negli anni Sessanta, questa vettura rappresenta un capitolo affascinante della storia dell’auto, un periodo in cui l’innovazione si intrecciava con l’austerità post-bellica e le prime avvisaglie della crisi energetica. Immaginate un veicolo lungo appena 137 centimetri, largo 99 e alto 120, in grado di trasportare un solo adulto e una borsa della spesa, ma capace di sfrecciare a 60 kmh senza retromarcia. La P50 non è solo un oggetto di curiosità: è un simbolo di ingegno umano, di economia e di quel tocco di follia che rende l’ingegneria britannica unica. Questa storia, narrata in un flusso continuo di parole, esplora le origini umili, il breve ma intenso ciclo produttivo, le evoluzioni tecniche, l’impatto culturale e l’eredità duratura di questa minuscola meraviglia, fino alle sue rinascite contemporanee. 🔗 Leggi su Citypescara.com