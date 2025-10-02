Camillo Gravante | il collezionista segreto delle supercar dimenticate

Camillo Gravante è un uomo che ha trasformato la sua passione per i motori in una vera e propria filosofia di vita. Non è attratto solo dalle auto di lusso più note, ma ama scoprire e valorizzare quelle vetture rare e spesso sconosciute, capolavori nascosti che raccontano storie uniche di design e innovazione. La sua ricerca non si limita all’estetica: Gravante si interessa alla storia, alle radici e alle peculiarità tecniche di ogni modello, riconoscendo il valore di ciò che altri trascurano. Per lui, ogni macchina è un’opera d’arte che merita di essere scoperta e custodita. Va beh, la storia dell’automobile è piena di auto strane, particolari, veloci e affascinanti ma in poche riescono a provocare turbe e sogni umidi come le auto da corsa omologate stradali, auto destinate alla vittoria a Le Mans ma nel totale rispetto delle normative stradali, auto costruite giusto giusto nel minor numero possibile per ottenere l’omologazione da corsa. 🔗 Leggi su Citypescara.com