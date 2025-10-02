Camera ok a riconoscimento condizionato Palestina ma anche al piano di Trump per Gaza Schlein attacca Meloni | Molli la clava e faccia la premier

Ilgiornaleditalia.it | 2 ott 2025

Oggi si sono votate alla Camera 5 risoluzioni, e il governo è rimasto ancora ambiguo su Gaza Ok della Camera a due risoluzioni che sembrano essere totalmente in contrapposizione l’una con l’altra. Una è quella presentata dalla maggioranza sul riconoscimento condizionato della Palestina, che è. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

camera ok a riconoscimento condizionato palestina ma anche al piano di trump per gaza schlein attacca meloni molli la clava e faccia la premier

© Ilgiornaleditalia.it - Camera, ok a riconoscimento condizionato Palestina ma anche al piano di Trump per Gaza, Schlein attacca Meloni: “Molli la clava e faccia la premier”

Il riconoscimento della Palestina al question time della Camera. Il governo: «Prematuro». Schlein: «Voltate le spalle ai palestinesi»

Palestina, Camera apre al riconoscimento ma con condizioni: sì solo se Hamas libera gli ostaggi

Ok della Camera al riconoscimento "condizionato" della Palestina

camera ok riconoscimento condizionatoCamera dà ok al riconoscimento condizionato della Palestina. Tajani: "Il voto è stato molto chiaro" - Risoluzione su Gaza a maggioranza, rientro rapido per attivisti Flotilla. Come scrive msn.com

camera ok riconoscimento condizionatoFlotilla: fermate 40 barche, attivisti verso Ashdod. La Camera vota: ok condizionato al riconoscimento della Palestina - È il primo bilancio dell’operazione lanciata nella serata di mercoledì, e protrattasi nelle ore seguenti, dalla Marina israeliana per fermare la spedizione internazionale organizzata per portare aiuti ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

