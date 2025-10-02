Oggi si sono votate alla Camera 5 risoluzioni, e il governo è rimasto ancora ambiguo su Gaza Ok della Camera a due risoluzioni che sembrano essere totalmente in contrapposizione l’una con l’altra. Una è quella presentata dalla maggioranza sul riconoscimento condizionato della Palestina, che è. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Camera, ok a riconoscimento condizionato Palestina ma anche al piano di Trump per Gaza, Schlein attacca Meloni: “Molli la clava e faccia la premier”