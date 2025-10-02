Camera ok a riconoscimento condizionato Palestina ma anche al piano di Trump per Gaza Schlein attacca Meloni | Molli la clava e faccia la premier
Oggi si sono votate alla Camera 5 risoluzioni, e il governo è rimasto ancora ambiguo su Gaza Ok della Camera a due risoluzioni che sembrano essere totalmente in contrapposizione l’una con l’altra. Una è quella presentata dalla maggioranza sul riconoscimento condizionato della Palestina, che è. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: camera - riconoscimento
Il riconoscimento della Palestina al question time della Camera. Il governo: «Prematuro». Schlein: «Voltate le spalle ai palestinesi»
Palestina, Camera apre al riconoscimento ma con condizioni: sì solo se Hamas libera gli ostaggi
Ok della Camera al riconoscimento "condizionato" della Palestina
#Politica Sì della Camera al sostegno del piano di pace Usa per Gaza e al riconoscimento condizionato della Palestina. Di Lucio Bondì #GR1 - X Vai su X
Dopo settimane di scontri verbali tra maggioranza e opposizione, in Aula e fuori, domani Camera e Senato voteranno la risoluzione sul riconoscimento della Palestina. Un riconoscimento subordinato a due condizioni: la liberazione degli ostaggi israeliani d Vai su Facebook
Camera dà ok al riconoscimento condizionato della Palestina. Tajani: "Il voto è stato molto chiaro" - Risoluzione su Gaza a maggioranza, rientro rapido per attivisti Flotilla. Come scrive msn.com
Flotilla: fermate 40 barche, attivisti verso Ashdod. La Camera vota: ok condizionato al riconoscimento della Palestina - È il primo bilancio dell’operazione lanciata nella serata di mercoledì, e protrattasi nelle ore seguenti, dalla Marina israeliana per fermare la spedizione internazionale organizzata per portare aiuti ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it