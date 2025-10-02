Camera ok a riconoscimento condizionato Palestina ma anche al piano di Trump per Gaza Schlein attacca Meloni | Molli la clava e faccia la premier

Oggi si sono votate alla Camera 5 risoluzioni, e il governo è rimasto ancora ambiguo su Gaza Ok della Camera a due risoluzioni che sembrano essere totalmente in contrapposizione l’una con l’altra. Una è quella presentata dalla maggioranza sul riconoscimento condizionato della Palestina, che è. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

camera ok a riconoscimento condizionato palestina ma anche al piano di trump per gaza schlein attacca meloni molli la clava e faccia la premier

© Ilgiornaleditalia.it - Camera, ok a riconoscimento condizionato Palestina ma anche al piano di Trump per Gaza, Schlein attacca Meloni: “Molli la clava e faccia la premier”

Il riconoscimento della Palestina al question time della Camera. Il governo: «Prematuro». Schlein: «Voltate le spalle ai palestinesi»

Palestina, Camera apre al riconoscimento ma con condizioni: sì solo se Hamas libera gli ostaggi

Ok della Camera al riconoscimento "condizionato" della Palestina

camera ok riconoscimento condizionatoPalestina, della Camera ok al riconoscimento condizionato. Tajani: su Flotilla 22 italiani fermati da Israele, stanno tutti bene - Le autorità israeliane faranno un unico provvedimento giudiziario di espulsione coatta di tutti i membri della Flotilla: due voli partiranno lunedì 6 e martedì 7 dall’aeroporto di Ben Gurion, destinaz ... Secondo milanofinanza.it

camera ok riconoscimento condizionatoSì della Camera al riconoscimento condizionato della Palestina. Tajani: "Voto molto chiaro" - Risoluzione su Gaza a maggioranza, rientro rapido per attivisti Flotilla. Lo riporta msn.com

