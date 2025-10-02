Cambio al vertice della Usl Umbria 1 Martelli si dimette | scelta la nuova direttrice amministrativa

Cambio al vertice della Usl Umbria 1. Enrico Martelli si è dimesso da direttore amministrativo. Dal primo novembre l'incarico passerà a Roberta Volpini, ex direttrice amministrativa di Estar (Ente di supporto tecnico amministrativo regionale) Toscana e di varie aziende ospedaliere e sanitarie in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: cambio - vertice

Cambio al vertice del Dipartimento di Giurisprudenza Unimore: Giovanna Laura De Fazio nuova Direttrice

Riposto, cambio al vertice della guardia di finanza: Mattia Concas nuovo comandante

Rotary Brindisi Appia Antica, cambio al vertice: Silvio Molfetta è il nuovo presidente

Cambio al vertice di Camera: Walter Guadagnini lascia, arriva François Hébel https://lastampa.it/torino/2025/10/02/news/camera_walter_guadagnini_francois_hebel-15333709/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X

Incarico in scadenza a fine ottobre: cambio della guardia in vista al vertice dell'Azienda servizi sociali. Vai su Facebook

Cambio al vertice Polizia stradale per Lazio e Umbria - Si è insediato nei giorni scorsi Giorgio Bacilieri, alla guida del Compartimento Polizia Stradale Lazio e Umbria, in sostituzione di Teseo De Sanctis, al quale è stato affidato un nuovo incarico ... Secondo ansa.it

Ospedali, cambio al vertice. Petrillo nuovo responsabile - VALLE DEL SERCHIOOggi è l’ultimo giorno di lavoro, prima del meritato pensionamento, per Romana Lombardi, negli ultimi anni responsabile degli ospedali della Valle del Serchio. Lo riporta msn.com