Cambio al vertice della Camera di Commercio | Claudia Sanesi nuovo segretario generale

BRINDISI - La Camera di Commercio di Brindisi-Taranto ha un nuovo segretario generale effettivo. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha formalizzato la nomina di Claudia Sanesi con decreto dell'11 settembre scorso, in seguito alla sua vittoria nella selezione pubblica. 🔗 Leggi su Brindisireport.it