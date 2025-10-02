Cambio al vertice della Camera di Commercio | Claudia Sanesi nuovo segretario generale

Brindisireport.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - La Camera di Commercio di Brindisi-Taranto ha un nuovo segretario generale effettivo. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha formalizzato la nomina di Claudia Sanesi con decreto dell'11 settembre scorso, in seguito alla sua vittoria nella selezione pubblica. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cambio - vertice

Cambio al vertice del Dipartimento di Giurisprudenza Unimore: Giovanna Laura De Fazio nuova Direttrice

Riposto, cambio al vertice della guardia di finanza: Mattia Concas nuovo comandante

Rotary Brindisi Appia Antica, cambio al vertice: Silvio Molfetta è il nuovo presidente

cambio vertice camera commercioStefano Visconti riconfermato al vertice della Camera di Commercio del Nord Sardegna - Continuità e pieno consenso per la guida della Camera di Commercio del Nord Sardegna. Lo riporta algheroeco.com

Cambio al vertice Carabinieri a Catanzaro e Vibo: il saluto di Pietro Falbo - "Sono certo che sapranno interpretare le esigenze che esprimono le nostre comunità" ... Riporta catanzaroinforma.it

Cerca Video su questo argomento: Cambio Vertice Camera Commercio