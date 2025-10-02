Cambiaso Juventus serata storta per l’esterno bianconero | Se il Villarreal mette la freccia è colpa sua Il giudizio della Gazzetta

Cambiaso Juventus, prova sottotono per l’esterno: schierato a destra, soffre le folate del Villarreal e non basta la sua spinta in avanti. Una serata storta, una prestazione al di sotto dei suoi standard abituali. Nel pareggio per 2-2 della Juventus in casa del Villarreal, uno dei giocatori più attesi, Andrea Cambiaso, non è riuscito a brillare. Schierato a sorpresa sulla fascia destra, l’esterno della Nazionale ha faticato a trovare le giuste misure, soffrendo in fase difensiva. Una prova che non ha convinto, come testimonia la pagella de La Gazzetta dello Sport. Cambiaso Juve: il giudizio della Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

