Caltagirone affidati i lavori da 213mila euro per l’adeguamento del pattinodromo comunale
E’ stata espletata la gara d’appalto, con il conseguente affidamento all’impresa aggiudicataria, dei lavori – importo complessivo 213.400 euro - di adeguamento agli standard sportivi del pattinodromo comunale fra le vie Balatazze. Filippo Paladini, Francesco Nigro e Fra Umile da Petralia. Gli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: caltagirone - affidati
