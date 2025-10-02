Call of Duty Black Ops 7 | tutte le novità dal COD Next
L’evento COD Next 2025 ha finalmente svelato in maniera dettagliata il futuro della saga di Call of Duty con il nuovo Black Ops 7, un capitolo che si preannuncia tra i più ricchi di sempre. Treyarch e Raven Software hanno mostrato contenuti inediti, sequenze di gioco e le prime informazioni sul supporto post-lancio, confermando l’uscita del titolo per il 14 novembre su PC, PlayStation, Xbox e disponibile dal day one anche su Game Pass. Mappe PvP: un assaggio nella Beta. La fase di Beta metterà subito alla prova i giocatori con sei mappe multiplayer, pensate per offrire varietà sia estetica che tattica. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
In questa notizia si parla di: call - duty
Nuovo call of duty su game pass è un grande imbarazzo
Battlefield 6: la beta sorprende più di call of duty
Call of duty abbandona le skin ridicole in black ops 7 per un inizio
Call of Duty competirá con GTA VI en primavera de 2026 - X Vai su X
Se giocate quasi solo a Call of Duty Warzone di anno in anno, sappiate che a questo giro ci sono un po' di modifiche e novità, compreso un nuovo modo indipendente di gestire gli accessori delle armi. - facebook.com Vai su Facebook
Call of Duty: dal nuovo multiplayer alla beta, tutte le novità di Black Ops 7 - Aspettando l'uscita di novembre, lo sparatutto Call of Duty: Black Ops 7 di Activision si prepara alla "beta" e annuncia le novità del suo ecosistema. Come scrive tgcom24.mediaset.it
Call of Duty Black Ops 7: gameplay per le modalità Zombi e Multiplayer, annunciata closed beta - Treyarch ha mostrato i gameplay della modalità Zombi Ashes of the Damned e della modalità Multiplayer per Call of Duty Black Ops 7. Lo riporta vgmag.it