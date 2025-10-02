Call of Duty Black Ops 7 | tutte le novità dal COD Next

L’evento COD Next 2025 ha finalmente svelato in maniera dettagliata il futuro della saga di Call of Duty con il nuovo Black Ops 7, un capitolo che si preannuncia tra i più ricchi di sempre. Treyarch e Raven Software hanno mostrato contenuti inediti, sequenze di gioco e le prime informazioni sul supporto post-lancio, confermando l’uscita del titolo per il 14 novembre su PC, PlayStation, Xbox e disponibile dal day one anche su Game Pass. Mappe PvP: un assaggio nella Beta. La fase di Beta metterà subito alla prova i giocatori con sei mappe multiplayer, pensate per offrire varietà sia estetica che tattica. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net



