Call of Duty | Black Ops 7 e Warzone come abilitare TPM 2.0 e Secure Boot

Molti giocatori PC si sono trovati bloccati su Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone a causa di un requisito tecnico: avere TPM 2.0 e Secure Boot abilitati. Senza queste funzioni attive, il gioco non parte e mostra messaggi di errore. Si tratta di impostazioni legate alla sicurezza e alla compatibilità con Windows, attivabili direttamente dal BIOSUEFI della scheda madre. Il primo passo è verificare se sul proprio sistema TPM 2.0 e Secure Boot sono già attivi. Basta digitare “msinfo32” su Windows e controllare che la modalità BIOS sia impostata su UEFI e che Secure Boot risulti attivato. Per il TPM 2. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone, come abilitare TPM 2.0 e Secure Boot

In questa notizia si parla di: call - duty

Nuovo call of duty su game pass è un grande imbarazzo

Battlefield 6: la beta sorprende più di call of duty

Call of duty abbandona le skin ridicole in black ops 7 per un inizio

Xbox Game Pass: con la nuova politica Call of Duty è compreso solo nel livello più alto http://dlvr.it/TNQny4 #XboxGamePass #CallOfDuty #videogiochi #gamingnews #prezziXbox - X Vai su X

Xbox Game Pass Premium è il nuovo livello di mezzo del servizio di Microsoft e una delle nuove regole è che non includerà mai un Call of Duty: tutti gli altri first party Xbox, invece, sì. Vai su Facebook

La beta di Call of Duty: Black Ops 7 è disponibile per chi ha prenotato e utenti Game Pass Ultimate - Call of Duty: Black Ops 7 può essere provato da oggi attraverso la beta ristretta per chi ha effettuato la prenotazione e gli abbonati a Game Pass Ultimate: rivediamo i contenuti previsti. multiplayer.it scrive

Call of Duty Black Ops 7: Closed Beta al via, orari, codici e contenuti - Call of Duty Black Ops 7 Closed Beta al via: orari, contenuti, mappe e come ottenere l’accesso su PS5, Xbox e PC. Si legge su icrewplay.com