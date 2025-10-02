Calhanoglu Inter il turco è tornato fondamentale! L’analisi del Corriere dello Sport

Calhanoglu Inter, il centrocampista turco ha ritrovato la sua brillantezza, fondamentale per la crescita della squadra sotto la guida di Chivu. La stagione di Hakan Çalhanoglu, centrocampista turco dell’ Inter, è stata segnata da alti e bassi, ma oggi sembra essere finalmente tornato ai suoi livelli migliori. Come riportato nel titolo del Corriere dello Sport: « Calhanoglu, cose turche. L’Inter è sua ». Un anno fa, infatti, la sua permanenza in nerazzurro sembrava incerta, con il giocatore che flirtava con il Galatasaray e il Fenerbahce, e un Lautaro Martínez piuttosto contrariato, tanto da sfogarsi pubblicamente. 🔗 Leggi su Internews24.com

