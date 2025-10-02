Siamo oramai a pochi giorni dall’inizio della Serie A 2025-2026, che vivrà di tanti motivi d’interesse. Quali Virtus Bologna e Olimpia Milano con un’Eurolega a 38 squadre? Quante possibilità per le altre di inserirsi? Quali le sorprese dell’annata? Quale il rendimento delle neopromosse Cantù e Udine? Tutto questo lo si scoprirà in tempi brevi, in un panorama d’impiantistica che consta anche della novità del nuovo palasport di Tortona, inserito all’interno del progetto della Cittadella dello Sport. Interessantissimo anche il panorama dei coach, sia italiani che stranieri, perché sul fronte tricolore ci sono le nuove leve della scuola italiana, che resta ampiamente riconosciuta a livello internazionale, mentre su quello straniero ci sono o restano nomi di grande impatto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario Serie A basket 2025-2026: tutte le date della regular season e dei playoff