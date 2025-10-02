Calcioscommesse non finisce più | squalificato Sibilli del Bari
Tegola sul Bari di De Laurentiis: il trequartista salta la stagione L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: calcioscommesse - finisce
#Eccellenza - Serata di coppa ieri, col derby tra AC Magenta 1945 e GS Arconatese. Finisce in parità, ma sorridono gli ospiti. Gli #highlights del match Vai su Facebook
Calcioscommesse, maxi squalifica UFFICIALE: 12 giornate - Nuovo caso scommesse, costa cara al calciatore la sua condotta scorretta: la giustizia sportiva lo inchioda, sanzione pesantissima che non si limita all’assenza dal terreno di gioco Dal prossimo ... Come scrive calciomercato.it