Calcioscommesse l' attaccante del Bari Sibilli squalificato per 8 mesi
La sua stagione è già finita: l'attaccante del Bari, Giuseppe Sibilli, è stato squalificato per otto mesi per aver scommesso su partite sia del territorio nazionale ma anche su gare di Uefa e Fifa. A farlo sapere è la Figc con un comunicato sul proprio sito web dove spiega nel dettaglio i motivi della squalifica al 29enne nato a Napoli. L'accordo di patteggiamento. Dopo un accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 Cgc, Sibilli è stato sanzionato con 20mila euro di ammenda e 16 mesi complessivi di squalifica otto dei quali verranno commutati in prescrizioni alternative che consistono in un piano terapeutico di almeno otto mesi, nell'obbligo di partecipare a un ciclo di minimo 16 incontri pubblici presso associazioni dilettantistiche, centri del settore giovanile e scolastico ma anche centri di recupero dalle ludopatie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
