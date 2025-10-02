Calciomercato Milan: Lewandowski possibilità concreta? Fabrizio Romano parla così della possibilità di vedere il polacco in rossonero Il sogno di vedere Robert Lewandowski in Serie A, con la maglia del Milan, infiamma i tifosi rossoneri, ma a fare il punto sulla situazione e a predicare calma ci pensano gli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto. L’attaccante polacco è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Milan: Lewandowski possibilità concreta? Fabrizio Romano ne parla così