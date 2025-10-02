Calciomercato Juventus è il momento dei classe 2005! Fabrizio Romano svela | uno è stato accostato ai bianconeri l’altro può essere blindato

Juventusnews24.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Juventus, è il momento dei classe 2005: le rivelazioni dell’esperto di mercato su due calciatori. Una strategia su due fronti per costruire il futuro. Il calciomercato Juventus lavora sia sul fronte interno, per blindare i propri gioielli, sia su quello esterno, per cogliere le migliori opportunità. A fare il punto su due dei nomi più caldi, Kenan Yildiz e Kobbie Mainoo, sono stati due dei massimi esperti di mercato, Matteo Moretto e Fabrizio Romano, che hanno delineato il doppio binario su cui si muove la dirigenza bianconera. La priorità assoluta, come confermato da Matteo Moretto, è il rinnovo di Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Calciomercato Juventus, è il momento dei classe 2005! Fabrizio Romano svela: uno è stato accostato ai bianconeri, l'altro può essere blindato

