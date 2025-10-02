Calciomercato Juve tutto bloccato per il rinnovo! Non solo Vlahovic questo bianconero saluterà probabilmente Torino a parametro zero Ecco di chi si tratta

Calciomercato Juve, tutto bloccato! Anche un altro bianconero dirà addio probabilmente a parametro zero: le ultime novità. Un futuro che sembrava scritto e che, a un passo dalla firma, è stato completamente ribaltato. Il rapporto tra Weston McKennie e la Juventus è a un punto di rottura. Secondo quanto svelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la trattativa per il rinnovo del contratto del centrocampista americano è naufragata, aprendo a uno scenario clamoroso: un suo addio a parametro zero verso la MLS. La ricostruzione del giornalista ha del sorprendente. Le due parti, infatti, erano “veramente vicine a rinnovare”, con un accordo quasi raggiunto in ogni suo dettaglio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

