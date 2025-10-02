Calciomercato Juve LIVE | tre grandi nomi per il centrocampo in vista di gennaio non tramonta l’idea Bouaddi del Lille

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Igor Tudor. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui

Calciomercato Juve, intrigo Lucca: era promesso sposo del Napoli ma…Cosa è cambiato nelle ultime ore per l’attaccante

Calciomercato Juve, dopo David ne servono altri 7! Quasi una rivoluzione in casa bianconera: il punto sulle possibili entrate, uscite e quelle situazioni delicate

