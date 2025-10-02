Calciomercato Juve la dirigenza spinge per blindare quel bianconero | c’è ottimismo ma i tempi potrebbero allungarsi La situazione
Calciomercato Juve, la dirigenza spinge per blindare quel bianconero: le ultimissime novità sulle mosse dei bianconeri. Il futuro della Juventus passa dai suoi piedi, e il club sta facendo di tutto per blindarlo. La trattativa per il rinnovo del contratto di Kenan Yildiz è entrata nella sua fase cruciale. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’esperto di mercato Matteo Moretto, in casa bianconera filtra un forte ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione, un sentimento basato su un fattore decisivo: la ferma volontà del giocatore. La dirigenza della Vecchia Signora ha voglia di chiudere l’accordo per respingere le avances dei top club di Premier League e per dare un segnale forte all’ambiente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - juve
Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui
Calciomercato Juve, intrigo Lucca: era promesso sposo del Napoli ma…Cosa è cambiato nelle ultime ore per l’attaccante
Calciomercato Juve, dopo David ne servono altri 7! Quasi una rivoluzione in casa bianconera: il punto sulle possibili entrate, uscite e quelle situazioni delicate
#Juventus, #Arrivabene a Tuttosport: "Mai pentito per #Vlahovic. #Locatelli gobbo vero, rimpianti #Soulé e #Fagioli" #calciomercato #Juve https://calciomercato.com/liste/juventus-arrivabene-mai-pentito-per-vlahovic-locatelli-gobbo-vero-rimpianti-soule-e-fagio - X Vai su X
Novità sul calciomercato #Juve Si allontana quel colpo a zero - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Juve, un club inglese piomba su un titolarissimo: quest’allenatore l’ha richiesto, ecco cosa può succedere nei prossimi mesi - Calciomercato Juve, un club inglese piomba su un titolarissimo: le ultime novità sulle mosse del club Il suo status da intoccabile inizia a vacillare e, puntuali, tornano a suonare le sirene del merca ... Secondo juventusnews24.com
Calciomercato Juve, retroscena sul difensore: in estate ha declinato la proposta dei bianconeri, ora può rinnovare col suo club! - Calciomercato Juve, Moretto svela il tentativo estivo: i bianconeri si sono visti respingere l’offerta dal giocatore, che ora rinnova col suo club Un corteggiamento concreto, un tentativo importante, ... Segnala juventusnews24.com