Calciomercato Juve la dirigenza spinge per blindare quel bianconero | c’è ottimismo ma i tempi potrebbero allungarsi La situazione

Calciomercato Juve, la dirigenza spinge per blindare quel bianconero: le ultimissime novità sulle mosse dei bianconeri. Il futuro della Juventus passa dai suoi piedi, e il club sta facendo di tutto per blindarlo. La trattativa per il rinnovo del contratto di Kenan Yildiz è entrata nella sua fase cruciale. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’esperto di mercato Matteo Moretto, in casa bianconera filtra un forte ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione, un sentimento basato su un fattore decisivo: la ferma volontà del giocatore. La dirigenza della Vecchia Signora ha voglia di chiudere l’accordo per respingere le avances dei top club di Premier League e per dare un segnale forte all’ambiente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

