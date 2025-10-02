Calciomercato Inter spunta una nuova possibilità dalla Roma | tutti i dettagli sull’obiettivo nerazzurro
Calciomercato Inter, i nerazzurri mettono gli occhi su uno dei protagonisti della formazione giallorossa di Gasperini: altro colpo di Marotta?. Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, è tornato al gol nel derby vinto 1-0 contro la Lazio, regalando il primo successo in stracittadina per il nuovo tecnico Gian Piero Gasperini. Un gol importante che arriva in un momento cruciale della stagione, mentre Pellegrini sta ritrovando continuità nelle sue prestazioni dopo una fase di incertezze che lo avevano visto lontano dalla forma ideale. Tuttavia, la domanda sul suo futuro è ancora aperta: quale sarà la sua prossima mossa? Pellegrini, infatti, è in scadenza di contratto con la Roma nel giugno 2026, ma al momento non sembrano esserci trattative in corso per il rinnovo. 🔗 Leggi su Internews24.com
