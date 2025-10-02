Calciomercato Inter rivoluzione in difesa per la squadra di Chivu? Sono ben tre addii già decisi

Calciomercato Inter, il club nerazzurro si prepara a una vera e propria rivoluzione difensiva con l’addio di tre giocatori: le ultime. L’ Inter sta preparando una significativa rivoluzione difensiva per la prossima estate, con tre addii già decisi. I giocatori in questione sono Francesco Acerbi, Stefan de Vrij e Matteo Darmian, tutti con contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Attualmente, non sembrano esserci presupposti per il rinnovo con nessuno dei tre, il che lascia presagire che il club prenderà decisioni importanti in difesa. Acerbi, de Vrij e Darmian rappresentano il cuore della retroguardia nerazzurra da diverse stagioni, ma sembra che l’Inter sia pronta a intraprendere un nuovo corso, con il futuro del reparto difensivo che vedrà volti nuovi. 🔗 Leggi su Internews24.com

