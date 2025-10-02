Calciomercato Inter possibile plusvalenza da oltre 7 milioni con Asllani | lo scenario
Calciomercato Inter, la società può guadagnare con il prestito di Kristjan Asllani al Torino grazie a una potenziale cessione definitiva: le ultime. L’ Inter ha la possibilità di realizzare una significativa plusvalenza con un giocatore attualmente in prestito. Kristjan Asllani, centrocampista che ha lasciato i nerazzurri per trasferirsi al Torino in prestito con diritto di opzione per il riscatto, sta facendo molto bene con la squadra di Marco Baroni in questo avvio di stagione. Ma come impatterebbe questa cessione sui conti dell’Inter, e quale sarebbe l’importo della plusvalenza in caso di riscatto definitivo del giocatore? Secondo quanto riportato da calcioefinanza. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - inter
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025
Calciomercato Inter, non solo Kristjan Asllani, i nomi di chi dirà addio
#Inter, Thuram ko: Chivu pronto a lanciare Bonny https://calciomercato.com/liste/inter-thuram-rischia-di-saltare-la-sfida-col-napoli-del-25-ottobre-chivu-pronto-a-lanciare-bonny-che-conosce-dai-tempi-di-parma-e-ha-caratteristiche-diverse-da-pio-esposito/blta - X Vai su X
Calciomercato.it. . INTER ZONE: PUNTATA 50 Nuovo appuntamento con Inter Zone, la trasmissione settimanale di Calciomercato.it interamente dedicata all'Inter. Con Flaminia Laurenzi e Raffaele Amato, parliamo del momento dell'Inter, le utlime news e non Vai su Facebook
Inter può fare plusvalenza da oltre 7 mln con un giocatore in prestito: lo scenario - L'Inter può fare un'importante plusvalenza con un giocatore attualmente in prestito: ecco lo scenario di calciomercato ... Segnala fcinter1908.it
Plusvalenza Zalewski: “Richiesta d’indagine alla FIGC” - Un'ultim'ora che non lascerà tranquilli i tifosi dell'Inter: la segnalazione sulla cessione del laterale da parte dei nerazzurri. Secondo calciomercato.it