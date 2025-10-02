Calciomercato Inter la società studia il colpo Konaté a parametro zero | idea in vista per Marotta?

Calciomercato Inter potrebbe inserire Ibrahima Konaté nella propria rosa: il centrale del Liverpool in scadenza piace ai meneghini. Un’indiscrezione clamorosa arriva direttamente dalla redazione di Milano: oltre agli già più volte citati Upamecano e Lukeba, l’ Inter avrebbe messo nel mirino un altro nome di grande peso per rinforzare la propria difesa. Si tratta di Ibrahima Konaté, difensore centrale del Liverpool, che attualmente ha un contratto in scadenza nel 2026. Secondo le informazioni in nostro possesso, il giocatore avrebbe già comunicato alla società che non rinnoverà il contratto, e nonostante le voci che parlano di un possibile accordo con il Real Madrid per l’estate, il Liverpool sta cercando di evitare la partenza a parametro zero del giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, la società studia il colpo Konaté a parametro zero: idea in vista per Marotta?

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter

