Calciomercato Inter, c’è il nome per la difesa: Ausilio osserva attentamento un centrale classe 2004 del Brugge. Ipotesi per il post Acerbi?. L’ Inter sta monitorando con attenzione il difensore Joel Ordóñez, classe 2004, attualmente in forza al Brugge. Come riportato da Schira su Tuttosport, il centrale ecuadoregno è stato inserito nella short list della dirigenza nerazzurra come possibile sostituto di Francesco Acerbi, il cui contratto con il club scadrà a giugno. La ricerca di un difensore giovane ma già pronto per la Serie A sembra essere una delle priorità per il calciomercato Inter, e Ordóñez potrebbe rappresentare una scelta ideale per il futuro della difesa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, c’è il nome per la difesa: in Belgio Ausilio osserva attentamente questo talento!