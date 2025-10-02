Calciomercato Inter c’è il nome per la difesa | in Belgio Ausilio osserva attentamente questo talento!
Calciomercato Inter, c’è il nome per la difesa: Ausilio osserva attentamento un centrale classe 2004 del Brugge. Ipotesi per il post Acerbi?. L’ Inter sta monitorando con attenzione il difensore Joel Ordóñez, classe 2004, attualmente in forza al Brugge. Come riportato da Schira su Tuttosport, il centrale ecuadoregno è stato inserito nella short list della dirigenza nerazzurra come possibile sostituto di Francesco Acerbi, il cui contratto con il club scadrà a giugno. La ricerca di un difensore giovane ma già pronto per la Serie A sembra essere una delle priorità per il calciomercato Inter, e Ordóñez potrebbe rappresentare una scelta ideale per il futuro della difesa. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - inter
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025
Calciomercato Inter, non solo Kristjan Asllani, i nomi di chi dirà addio
“AKANJI? L’INTER VUOLE RISCATTARLO” ? @eleonora_trotta a ‘Ti Amo Calciomercato’: “L’#Inter continua a lavorare in difesa e intende anticipare il riscatto di #Akanji. Il club è molto soddisfatto dello svizzero”. - X Vai su X
INTER ZONE: PUNTATA 50 Nuovo appuntamento con Inter Zone, la trasmissione settimanale di Calciomercato.it interamente dedicata all'Inter. Con Flaminia Laurenzi e Raffaele Amato, parliamo del momento dell'Inter, le utlime news e non solo. Ospiti Vittorio - facebook.com Vai su Facebook
Inter, scelta la prima cessione di gennaio: è un grande nome - Per il 34,3% dei nostri utenti, di quelli perlomeno che hanno risposto al nostro quesito, la prima cessione dell’Inter nel mercato di gennaio ... Da calciomercato.it
L’Inter sogna un colpo di calciomercato: “Costava 150 milioni” - Nuovi aggiornamenti di calciomercato legati all'Inter parlano chiaro: esiste la possibilità di provare a chiudere un super- Lo riporta msn.com