Calciomercatocom – Juventus-Milan dove vederla | Sky NOW o DAZN? Canale tv diretta streaming e formazioni
2025-10-02 20:26:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Massimiliano Allegri ritorna allo Stadium e ritrova la Juventus con la quale ha collezionato numerosi trofei in campo nazionale. Il Milan arriva con il morale alto per via delle quattro vittorie consecutive ottenute in campionato (cinque considerando quella di Coppa Italia) e l’ultimo successo contro il Napoli, mentre la Juventus – dopo i pareggi con Atalanta e Villarreal – punta a sorpassare i rossoneri e prendersi la vetta della classifica di Serie A. JUVENTUS-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
