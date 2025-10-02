Calcio serie C il Grifo in amichevole a Ponte San Giovanni La diretta a partire dalle 16 | 30
Il Perugia da martedì è in ritiro presso una struttura alberghiera cittadina per cercare di invertire in ogni modo la rotta. Il programma prevede per oggi pomeriggio un test contro la Pontevecchio, formazione militante nel campionato di Eccellenza. È la seconda volta che le due squadre si. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Calcio serie C, il Grifo in amichevole a Ponte San Giovanni. La diretta a partire dalle 16:30 - Braglia può provare la squadra che affronterà domenica prossima il Carpi in una trasferta delicatissima.
Calcio serie C, Grifo senza Dell'Orco a Carpi. Braglia dovrà inventare la difesa - Poco confortante, almeno nel breve periodo, l'esito degli esami a cui il centrale è stato sottoposto.