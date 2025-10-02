Da appuntare sul taccuino. Una nuova avventura ha inizio nella Serie A di calcio femminile. Dopo l’antipasto della Serie A Women’s Cup che ha assegnato il primo titolo stagionale alla Juventus, vittoriosa in finale contro la Roma, il torneo nazionale catalizzerà l’attenzione nel prossimo week end. Una stagione che sta per cominciare e un’occasione importante per le giocatrici giovani di mettersi in mostra. Il CT Andrea Soncin, dopo lo splendido percorso negli Europei 2025 in Svizzera (semifinale lottata e persa contro l’Inghilterra), si augura di poter arricchire la rosa della Nazionale italiana di nuove calciatrici, in grado di elevare ulteriormente il livello di gioco della selezione tricolore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile, le giovani italiane da seguire nella stagione 2025-2026 di Serie A: chi può arrivare in Nazionale?