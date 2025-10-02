Calcio Fabio Cannavaro nuovo ct dell’Uzbekistan

Roma, 2 ott. (askanews) – Fabio Cannavaro torna a sedere su una panchina internazionale. L’ex capitano dell’Italia campione del mondo nel 2006 è pronto a una nuova avventura: sarà infatti il commissario tecnico dell’Uzbekistan, una delle diciotto nazionali già qualificate al Mondiale 2026. Per Cannavaro, 52 anni, si tratta della seconda esperienza alla guida di una selezione nazionale, dopo la breve parentesi con la Cina nel 2019, durata appena 52 giorni. Stavolta però il contesto è decisamente diverso: l’Uzbekistan ha compiuto negli ultimi anni un percorso di crescita costante, riuscendo a conquistare una storica qualificazione alla Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: calcio - fabio

Fabio Rosa e Danilo Boz, 19enni morti nell'incidente frontale in galleria: tornavano a casa dall'allenamento di calcio. In fin di vita l'amico alla guida

Fabio Rosa e Danilo Boz, 19enni morti nell'incidente frontale in galleria: tornavano a casa dall'allenamento di calcio. Grave l'amico alla guida

Fabio Rosa muore nell'incidente con Danilo Boz poche ore prima di compiere gli anni. I due tornavano dall'allenamento di calcio L'amico: «Mi sono passati accanto, felici. Poi l'auto si è disintegrata»

ADDIO IN VISTA Le strade di Fabio Lupo e del Cosenza Calcio sembrano ormai destinate a dividersi. Il DS non era presente ieri al "Marulla". Pieni poteri a Domenico Roma. Segui il canale Il Dot su WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaDgwcj - facebook.com Vai su Facebook

New Podcast! "Real refugees: il calcio che integra" on @Spreaker #calcio #fadialbitar #milano #rifugiati #siria #sport #universitacattolica - X Vai su X

Fabio Cannavaro sarà ai Mondiali 2026 con la sua nuova squadra: vicino l’accordo con l’Uzbekistan - L'Uzbekistan ha scelto Fabio Cannavaro come nuovo commissario tecnico: firmerà nelle prossime 48 ore e sarà ai Mondiali 2026, dato che la nazionale ha ... Si legge su fanpage.it

Fabio Cannavaro pronto a guidare una Nazionale ai Mondiali 2026: attesa per l’ufficialità - Fabio Cannavaro è vicino a firmare con l’Uzbekistan, qualificato per la prima volta alla fase finale della Coppa del Mondo Una nuova avventura internazionale attende Fabio Cannavaro, ex difensore dell ... Segnala calcionews24.com