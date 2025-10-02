calcio a 5 nella coppa toscana figc trasferta amara per la compagine lunigianese la traverde tac resta a secco troppo forte la worange pistoia

Worange Pistoia 8 Traverde Tac 0 WORANGE PISTOIA: Rinaldi, Sbrocchi, Palazzo, Gavagni, Buracchi, Carrozzo, Lauriola, Maddaloni, Giaconi, Copia. Coach: Bertoli. TRVERDE TAC: Rossi, Acquaro, Anastasi, Imperatore, Bricco, Angella (C), Brambilla. Coach: Pedroni. Arbitro: Giacomo Sergiampietri di Carrara. Marcatori: Maddaloni, Palazzo, Giaconi, Gavagni, Buracchi, Sbrocchi. PISTOIA – Trasferta difficile per la compagine lunigianese nella seconda partita di Coppa Toscana. Le “chicas“ di mister Pedroni si sono trovate davanti una squadra rodata e organizzata. La gara si è giocata su un terreno molto grande, che ha esaltato la superiorità tecnica delle padrone di casa, gap favorito anche dalla velocità di gioco su parquet, terreno ideale per il futsal ma del quale la Lunigiana è ancora sprovvista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

